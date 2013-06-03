Ответственность, пунктуальность, исполнительность.
Образование:
*1998-2001гг. ГУ "Львовская политехника" архитектурный факультет кафедра реставрации
Работа:
*2001-2003гг. дизайнер , направление - оформление заправок, наружная реклама;
*2003-2006гг. дизайнер , наружная реклама, полиграфия;
* 2006-2012гг. игровая индустрия;
* 2013 - freelancer.
Знание программ:
CorelDRAW, Photoshop, 3Dmax+Vray, Flash.
Портфолио
- PetsUa.net316 просмотров
- Эскиз сайта для похудения.336 просмотров
- Zachetka5.ru327 просмотров
- Broadway415 просмотров
- Images Ltd324 просмотра
- Citadel Capital329 просмотров
- Медіа Вітрини431 просмотр
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Всё супер, в общем как всегда
Ответный отзыв
Интересный проект. Спасибо за сотрудничество.
$30
10 баллов
11 лет назад
Как всегда Лена блестяще справилась с заданием. Очень грамотный и креативный и подход. Рекомендую всем как ответственного специалиста.
Ответный отзыв
Данил отличный заказчик. Предельно четкое ТЗ, минимум правок) Сотрудничество с ним всегда приятно.
$150
10 баллов
11 лет назад
Успешно отработали с Леной по второму проекту. Рекомендую как ответственного дизайнера, всегда готового пойти на встречу просьбам и сделать необходимое количество правок, даже если ТЗ меняется в ходе работы над проектом.
Ответный отзыв
Заказчик, который знает, что хочет) Поэтому, остается просто сделать вовремя работу. И так же вовремя получить оплату)
$50
10 баллов
12 лет назад
Хороший вкус, отличная техника, соблюдение сроков и договоренностей – это все Лена. Планирую работать вместе с ней и дальше.
Ответный отзыв
Данил - примерный заказчик: всегда понятное ТЗ, всегда на связи, всегда своевременная оплата. Приятен в общении). Очень надеюсь на продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо.
$20
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу, нужный результат получен. Планирую продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Конкретное ТЗ, всегда на связи, адекватная оплата. Спасибо.
Дизайн сайтов
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от $100
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Баннеры
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