Alio

Елена Alio

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Ответственность, пунктуальность, исполнительность.

Образование:

*1998-2001гг. ГУ "Львовская политехника" архитектурный факультет кафедра реставрации

Работа:

*2001-2003гг. дизайнер , направление - оформление заправок, наружная реклама;

*2003-2006гг. дизайнер , наружная реклама, полиграфия;

* 2006-2012гг. игровая индустрия;

* 2013 - freelancer.

Знание программ:

CorelDRAW, Photoshop, 3Dmax+Vray, Flash.

Портфолио

Отзывы заказчиков

kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать сайт визитку.
Всё супер, в общем как всегда
Интересный проект. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать красивую шапку.
Как всегда Лена блестяще справилась с заданием. Очень грамотный и креативный и подход. Рекомендую всем как ответственного специалиста.
Данил отличный заказчик. Предельно четкое ТЗ, минимум правок) Сотрудничество с ним всегда приятно.
Ответный отзыв
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна для сайта строительной компании
Успешно отработали с Леной по второму проекту. Рекомендую как ответственного дизайнера, всегда готового пойти на встречу просьбам и сделать необходимое количество правок, даже если ТЗ меняется в ходе работы над проектом.
Заказчик, который знает, что хочет) Поэтому, остается просто сделать вовремя работу. И так же вовремя получить оплату)
Ответный отзыв
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Landing page
Хороший вкус, отличная техника, соблюдение сроков и договоренностей – это все Лена. Планирую работать вместе с ней и дальше.
Данил - примерный заказчик: всегда понятное ТЗ, всегда на связи, всегда своевременная оплата. Приятен в общении). Очень надеюсь на продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо.
Ответный отзыв
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн небольшого графического элемента
Спасибо за работу, нужный результат получен. Планирую продолжить сотрудничество.
Конкретное ТЗ, всегда на связи, адекватная оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
7 отзывов
от $100
от 3 дней
#353
Баннеры
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