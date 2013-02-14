Баннеры для сайта

БаннерыЗавершен1 заявка154 просмотра
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По 2 баннера каждого формата

Формат:

468x60, 240x400

(флеш или гиф/пнг, на выбор, пишите в комментариях ваш вариант)

Проекты:

http://poputka.automania.net/

http://dtp.automania.net/

Итого 8 баннеров

Пишите сроки и стоимость

Идея и реализация ваши. Главное, что бы полностью соответствовало тематике сайта.

11 лет назад
zipo
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$110
4 дня
Рекомендую, выполняет свою работу очень хорошо. Претензий нет абсолютно. Обязательно буду обращаться повторно.
Интересный проект, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен.
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