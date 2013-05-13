Баннеры для сайта

Нужно сделать несколько однотипных игровых иконок Иконки примерно такого формата — http://fox.web4biz.ru/file/pic/custom/Warcraft.png, только чуть поменьше (90-100px по ширине). Чтобы понять для чего они — зарегистрируйтесь на сайте fox.web4biz.ru, там в блок справа, и они же на ...