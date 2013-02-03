Правка картинки

Здравствуйте.

У нас есть схема квартиры (планировка – чертеж). С чертежей взято (карандашом – пдф).

Нам нужно ее адаптировать под сайт в красивом виде. Пример реализации на выходе в приложении.

Срок – на сейчас – завтра до 11 крайний срок.