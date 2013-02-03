Правка картинки

Нужно на 3-х банерах на главной затереть текст или изобразить похожий фон http://www.avantage.site-kluch.ru/ и сделать лого в том же стиле как сейчас только с другим текстом. Пишите пожалуйста ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
У нас есть схема квартиры (планировка – чертеж). С чертежей взято (карандашом – пдф).
Нам нужно ее адаптировать под сайт в красивом виде. Пример реализации на выходе в приложении.
Срок – на сейчас – завтра до 11 крайний срок.
- Похожие заказы
- Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно: рисовать банеры на постоянной основе для товаров интернет магазина. Типа для массажоров, всяких приборов кухонных, мобильных и т.д.... для каждого товара, сделан свой интернет магазин с формой заказа, и для этого товара надо рисовтаь ...Закрыт11 лет назад
- $25
Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт) для конкурса В конкурсе будет 4 приза сертификатов и 2 дополнительных приза, сами призы я уже вырезал ...Завершен11 лет назад
По 2 баннера каждого формата Формат: 468x60, 240x400 (флеш или гиф/пнг, на выбор, пишите в комментариях ваш вариант) Проекты: http://poputka.automania.net/ http://dtp.automania.net/ Итого 8 баннеров Пишите сроки и стоимость Идея и реализация ваши. Главное, что бы полностью соответствовало тематике сайта.Завершен11 лет назад
Есть готовый баннер в gif, необходимо по нему сделать версию во флеше с размером до 35 кб. Размер баннера 240х400 Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и наличием портфолио по баннерам.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сделать несколько однотипных игровых иконок Иконки примерно такого формата — http://fox.web4biz.ru/file/pic/custom/Warcraft.png, только чуть поменьше (90-100px по ширине). Чтобы понять для чего они — зарегистрируйтесь на сайте fox.web4biz.ru, там в блок справа, и они же на ...Завершен11 лет назад
Нужен флэсш банер такого же формата и размера на тему "авторазбока" используем телефоны +7 (495) 649 98 05 +7 964 581 53 70Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
Для Интернет сайта Domsky.ru требуется создать логотип вместо этого http://www.domsky.ru/assets/1/6458/80186/v_1359847614/loaded_logo.png Логотип должен сочетаться с выбранной серой палитрой сайта, наличие зеленого тона не принципиально, в оформлении цветовой схемы ссылок и декор элементов будем исходить из цветов лого. Название ...Завершен11 лет назад