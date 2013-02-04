2 баннера одной тематики

Добрый день Нужно сделать несколько банннеров для сайта http://dima-lastovka.com.ua . Баннеры нужны на двух языках. Возможно сначала сделаем русские, потом переведем на английский через день - два. + нужно сделать визитку сайта с фотографией племянника. + нужно нарисовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
Баннеры с элементом анимации,
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