Реклама для сайта

Добрый день

Нужно сделать несколько банннеров для сайта http://dima-lastovka.com.ua . Баннеры нужны на двух языках. Возможно сначала сделаем русские, потом переведем на английский через день - два.

+ нужно сделать визитку сайта с фотографией племянника.

+ нужно нарисовать рекламу для развешивания в многолюдных местах (я думаю, размерами порядка 14см X 20 см)

Предлагайте свои цены