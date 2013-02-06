Реклама для сайта

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$100
БаннерыЗавершен1 заявка185 просмотров
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Добрый день

Нужно сделать несколько банннеров для сайта http://dima-lastovka.com.ua . Баннеры нужны на двух языках. Возможно сначала сделаем русские, потом переведем на английский через день - два.

+ нужно сделать визитку сайта с фотографией племянника.

+ нужно нарисовать рекламу для развешивания в многолюдных местах (я думаю, размерами порядка 14см X 20 см)

Предлагайте свои цены

11 лет назад
sergdev
40 летПольша
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
21 час назад
11 лет назад
$30
1 день
Человек по максимуму не напрягает (что радует). Точные вопросы, наверное,могу сказать что угадала с тем что я хотел.
Честный, вежливый заказчик. Своевременная, щедрая оплата. Было приятно сотрудничать!
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