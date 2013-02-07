3 баннера

БаннерыЗавершен10 заявок192 просмотра
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Сделать три простых баннера для сайта юридической тематики.

11 лет назад
zakazchik111
Иван Иванов 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
silvvver
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Большое спасибо Александру. Действительно сделал так, как хотелось. Внимательно относится к заданию. Главное достоинство - это качество. Особенно порадовала поддержка уже после окончания работ. Рекомендую всем.
Спасибо большое Ивану!!!Правильно поставил задачу,оплата вовремя!Рекомендую!
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