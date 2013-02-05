Баннер для сайта mzto.ru

Создать один анимированный баннер на сайт — http://pofenshui.ru Сайт посвящен консультациям в сфере фэн-шуй. На баннере — реклама акции фэн-шуй аудита.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под левым меню нужно нарисовать анимированный баннер с текстами: торговое оборудование в наличии на складе, торговое оборудование на заказ.
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