Оптимизировать флеш-баннер с 52кб до 25

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Нужно оптимизировать флэш банер с 52 кб до 25 кб

Желательно без потери качества

11 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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