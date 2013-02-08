Баннер для слайдера

Нужно оптимизировать флэш банер с 52 кб до 25 кб Желательно без потери качества
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Нужен банер для слайдера на сайте. Параметры - width="960" height="360" и такой же 670 на 300. Подробности в личку.
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