Требуется недорогой дизайнер

Сайт обменник электронной валюты. Сделать интересный и обращающий на себя внимание баннер. формат gif
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: рисовать небольшие баннеры под разные сайты: уровень как здесь - http://www.timefitness.ru/ (для этого сайта, если тестирование пройдет удачно потребуется нарисовать баннеры под все разделы и статьи). Ничего экстра ординального не требуем, главное, чтобы было в тему и выглядело более-менее прилично. По оплате – 50—100 рублей одна картинка, плюс пакетные задания (там своя цена, обычно за пакет из нескольких картинок до 900—1000 рублей). Плюс подбор картинок (смотрите сайт из примера, большая часть стоящих картинок неудовлетворительна) – здесь цена до 10-25 рублей за подобранную картинку. В настоящее время имеется два сайта, еще несколько на подхвате, которые нужно будет таким образом оформить. Т.е. загрузка будет реально ежедневная.
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