Требуется недорогой дизайнер

БаннерыЗакрыт11 заявок289 просмотров
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Задача: рисовать небольшие баннеры под разные сайты: уровень как здесь - http://www.timefitness.ru/ (для этого сайта, если тестирование пройдет удачно потребуется нарисовать баннеры под все разделы и статьи). Ничего экстра ординального не требуем, главное, чтобы было в тему и выглядело более-менее прилично. По оплате – 50—100 рублей одна картинка, плюс пакетные задания (там своя цена, обычно за пакет из нескольких картинок до 900—1000 рублей). Плюс подбор картинок (смотрите сайт из примера, большая часть стоящих картинок неудовлетворительна) – здесь цена до 10-25 рублей за подобранную картинку. В настоящее время имеется два сайта, еще несколько на подхвате, которые нужно будет таким образом оформить. Т.е. загрузка будет реально ежедневная.

11 лет назад
vkopirait
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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