Переделать баннеры

Привлекающие внимание банера, говорящие о том что сейчас распродается склад стальных дисков, реклама будет вести на страницу: (http://www.disko-teka.com/diski/pr/steel_disks). Как-то намекнуть что Чем дальше тем Дисков меньше... можно привести пример цен, типа: 14" от 230 грн за шт. 15" ...