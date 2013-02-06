Переделать баннеры

Требуется разработка: 1. Основного банера на главной странице ( тематика успех, деньги, бизнес) 2. Логотипа ( на примерах видно) 3. Уникальной рамки поста ( закругления, тень, эффект объема, зубчики марки и т.д.) примеры: http://cs307610.userapi.com/v307610914/3221/OiCBtvx9Bl0.jpg, http://vk.com/albums-42691056 http://vk.com/dnevnikuspexa http://vk.com/moneymonkey http://vk.com/impobeditel http://vk.com/m_yes
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется найти в интернете 2 фотки людей кавказской национальности. представительской внешности - предпочтительно Дагестан.
Чтобы влез на такой баннер http://kb-izberbash.ru/wp-content/uploads/2011/07/slide3.jpg (940x480)
И воткнуть на баннеры, либо сделать новые.
В итоге нужно соответственно 2 баннера
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