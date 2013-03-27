Работа в Фотошопе, лого, баннеры, слайдеры.

$150
БаннерыЗавершен20 заявок305 просмотров
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Есть сайт http://sports-goods.ru вот шаблон, который был взят http://livedemo00.template-help.com/magento_38327/

Задачи следующие:

1. Необходимо нарисовать лого концепция придумана, расскажу при общении.

2. По бокам, на полях сайта надо расположить (подобрать размер, расстояние, расцветку) логотипы брендов, так чтобы они особо на себя внимание не забирали от основного контента. По ним будет осуществляться переход.

3. Нарисовать 2 банера, которые под каталогом, заданных тематик.

4. Нарисовать 2 основных слайдера, заданных тематик.

Сроки не более 10 дней. Оплата 150z по факту. Следует сделать все так, чтобы смотрелось современно, стильно и органично!

11 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
hands
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$150
10 дней
Все хорошо!
Задача поставлена четко, оплата своевременная. Спасибо.
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