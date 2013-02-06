Фирменный стиль паблика в контакте

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БаннерыЗакрыт11 заявок208 просмотров
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Требуется разработка:

1. Основного банера на главной странице ( тематика успех, деньги, бизнес)

2. Логотипа ( на примерах видно)

3. Уникальной рамки поста ( закругления, тень, эффект объема, зубчики марки и т.д.)

примеры:

http://cs307610.userapi.com/v307610914/3221/OiCBtvx9Bl0.jpg, http://vk.com/albums-42691056

http://vk.com/dnevnikuspexa

http://vk.com/moneymonkey

http://vk.com/impobeditel

http://vk.com/m_yes

11 лет назад
serg137
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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