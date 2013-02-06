Красивый баннер gif

Необходимо создать баннер на главную страницу, который будет информировать пользователей о том, что у компании открылось три новых пункта выдачи товара.

Данный баннер должен вести на маркер соотвеьсьвующих адресов на странице контактов. При этом на странице контактов обязательно необходимо отметить следующее - Для получения товара по данному адресу предварительный заказ через Интернет сайт ОБЯЗАТЕЛЕН! .

Дополнительно необходимо указать что данные пункты выдачи товара находятся в автосервисах "BOSCH Автосервис Автоматика" и при желании получатели могут установить там свои заказы.

BOSCH Автосервис Автоматика

1. М. Сокольники

Колодезный переулок, д.3/3

2. М. Митино

71 км МКАД (внешняя сторона) на территории ТЦ ВЭЙПАРК

3. М. Динамо

Ленинградский пр-кт, д. 31