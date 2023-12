Дизайн баннера / слайдера.

# 1 — $ 50

Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры.

Игровому проекту требуются нарисовать (точнее переделать) банер, статика (jpg, png).

ВАЖНО! Требуется переделать только один из 2-х, описанных ниже, банеров - на ваш выбор:

Вариант №1. То, что есть сейчас - по адресу http://www.outcomebet.com/casino-games (1-й банер "$10 No deposit... - синий, по ценру страницы). Банер должен быть выполнен в стиле всех аналогичных изображений (банеров, иконок-картинок игр и т.п.) на сайте.

Текст: $10 No Deposit Bonus to All Players. All the spring. ($10 Бонус Без Депозита. Для всех Игроков. Всю весну)

Требуются версии на английском и русских языках.

Вариант №2. То, что есть сейчас - по адресу http://www.outcomebet.com/casino-games (2-й банер в слайдере "100% bonus... - с картинкой из игры, по ценру страницы). Банер должен быть выполнен в стиле всех аналогичных изображений (банеров, иконок-картинок игр и т.п.) на сайте.

Текст - сохранить тот что есть. Русский вариант - предложить.

Важное замечание: данная работа рассматривается, как тестовая. По результату - с победителем будем продолжать работу (проектов много, дизайн требуется постоянно, объем работы внушительный!). Условия будем обсуждать индивидуально.

Дополнительные требования: предпочтения будут отданы дизайнером, имеющим опыт работы с казино, покером и т.п., разбирающимся (пусть на минимальном уровне) в общих понятиях этой тематики.

Знание Английского языка - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Рассматривать будем только заявки, с прикрепленными работами. ("Есть идея" и т.п. - не рассматриваем - не тратьте ваше время).