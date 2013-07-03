Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры Требуется сверстать сайт - в будущем одностраничное приложение. То есть требуется сверстать несколько страниц, без логики "одностраничности" (весь контент будет динамический - ничего не хардкодить!). Требуется ТОЛЬКО верстка. Angular-приложение ...