Доброго времени суток. Предлагаем вам принять участие в следующем проекте (представлено описание "общего характера", подробное ТЗ будем обсуждать в личной переписке): Описание задачи: Доработка существующего админ-фронтенда игрового проекта - создание дополнительных разделов ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Ищем удаленного сотрудника на должность Frontend-разработчика (JavaScript). Предпочтение отдаем "одиночкам" (не студиям). Наша компания работает более 7 лет на рынке B2B, IT-решений в сфере интернет развлечений (преимущественно игровые и игорные ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2500
Доброго времени суток, уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется исполнитель / группа исполнителей для разработки Клиентской части для Онлайн Покер-рума в виде нативного приложения для IOS (tablet / mobile), Android. ПО ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется исполнитель для создания flash фронтенда приложения для ВК. "Покер, Техасский холдэм". Работа "проектная", но возможно дальнейшее обсуждение постоянного сотрудничества. Краткое описание проекта: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Проекту требуется разработчик интерфейсов игр казино (слот-автоматы). Всего в 1-м "наборе игр" предполагается 12-15 игр (начальный проект). Для того, чтобы у вас ...Дизайн интерфейсов и игр18 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры. Проекту/Команде требуется специалист Delphi. Сервер-сайд по Онлайн-покеру. Работа с существующим кодом. Что от вас потребуется: Дельфи - работа с xml , mssql знание ...Разработка игр1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, Уважаемы Фрилансеры. Проекту требуется несложная программа. Если в 2х словах, то это "обвязка вокруг браузера ngnix и rsync". В приложении ТЗ - достаточно подробное, вопросы возникнут - задавайте. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Предлагаем Вашему вниманию вакансию "HTML-верстальщик / JS-программист / FrontEnd-Developer". Профессиональные требования: - html5‚ css3 (transitions‚ shadows‚ gradients)‚ js (jquery 1.10+) - Опыт кроссбраузерной вёрстки (IE 8+) - ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется профессиональный (!!!) исполнитель. Работа с возможным продолжением. ТЗ (Листинг, описание листинга, технические требования во вложении). Задание срочное. Сработаемся = новыми проектами обеспечим! ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Ниже описано ТЗ в 2х вариантах (кратко и развернуто) - можете работать, согласно тому, что нравится. 1. Краткое ТЗ: - ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется специалист на удаленную, постоянную работу - "Контент-Менеджер". Обязанности: - (основное) Разовое наполнение только что созданных сайтов контентом. CMS самописная. Работа в основном связана ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Сайту "около-казиношной" тематики требуется логотип. - Название сайта PIT-BOX - Дизайн-макет во вложении В макете есть набросок логотипа - его обыгрывать НЕ НАДО! ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры Требуется сверстать сайт - в будущем одностраничное приложение. То есть требуется сверстать несколько страниц, без логики "одностраничности" (весь контент будет динамический - ничего не хардкодить!). Требуется ТОЛЬКО верстка. Angular-приложение ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $75
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Для Онлайн-казино "КОРОНА" требуется логотип. название: Казино Корона (Casino Corona) домен: korona-casino.com Написание на английском языке. Цвета и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Проекту требуется исполнитель/группа исполнителей для создания следующего проекта: Сайт, представляющий собой несложную систему и финансового учета и организации взаимодействия пользователей между собой. (Очень грубо - "Платежная система", без ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Проекту требуется специалист (группа специалистов) для разработки FLASH (AS3) Фронтенда для Веб-клиента Покер-рума. Только Игра за столом. Работа ТОЛЬКО над визуализацией расчетов сервера. В работе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется исполнитель / группа исполнителей для следующего задания: «Программа-браузер» — окно со встроенным компонентом браузера + дополнительные (опциональные) функции. (ТЗ подробное, будет предоставлено) ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется flash(as3)-программист (или группа специалистов) для создания игр для онлайн-казино - слот-автоматов. Техническое задание, исходные данные (графика, звуки, анимация) - будут предоставлены. Предполагается работа в команде, ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуется перевести договор с русского языка на английский (разработка программного обеспечения). 15+ листов. работа срочная, оплата достойная (согласуем). Пишите сразу в скайп, чтобы не терять времени на переиписку.Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуется разработать уникальный дизайн лобби скачиваемого клиента онлайн-казино. Макет и логика навигации будут предоставлены. Макет - резиновый, необходимо будет продумать и сделать упор на адаптивность. В финальном варианте лобби ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад