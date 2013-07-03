BryanNN

Дмитрий BryanNN

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Фронтенд (Административная часть проекта, react.js)

    ​Доброго времени суток. Предлагаем вам принять участие в следующем проекте (представлено описание "общего характера", подробное ТЗ будем обсуждать в личной переписке): Описание задачи: ​Доработка существующего админ-фронтенда игрового проекта - создание дополнительных разделов ...

    Git
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Frontend-разработчик (JavaScript)

    Доброго времени суток. Ищем удаленного сотрудника на должность Frontend-разработчика (JavaScript). Предпочтение отдаем "одиночкам" (не студиям). Наша компания работает более 7 лет на рынке B2B, IT-решений в сфере интернет развлечений (преимущественно игровые и игорные ...

    AngularGitHTMLJavaScriptNode.js
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • IOS / Android Poker Нативное приложение

    $2500

    Доброго времени суток, уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется исполнитель / группа исполнителей для разработки Клиентской части для Онлайн Покер-рума в виде нативного приложения для IOS (tablet / mobile), Android.  ПО ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Flash - Фронтенд приложения для соц.сети

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется исполнитель для создания flash фронтенда приложения для ВК. "Покер, Техасский холдэм". Работа "проектная", но возможно дальнейшее обсуждение постоянного сотрудничества. Краткое описание проекта: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интерфейс игр казино (слот-автоматы)

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Проекту требуется разработчик интерфейсов игр казино (слот-автоматы). Всего в 1-м "наборе игр" предполагается 12-15 игр (начальный проект). Для того, чтобы у вас ...

    Дизайн интерфейсов и игр18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект для Delphi-разработчика (Покер)

    Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры. Проекту/Команде требуется специалист Delphi. Сервер-сайд по Онлайн-покеру. Работа с существующим кодом. Что от вас потребуется: Дельфи - работа с xml , mssql знание ...

    DelphiSQL
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простое ПО обновления стат.контента+Инсталлер /Win

    Здравствуйте, Уважаемы Фрилансеры. Проекту требуется несложная программа. Если в 2х словах, то это "обвязка вокруг браузера ngnix и rsync". В приложении ТЗ - достаточно подробное, вопросы возникнут - задавайте. ...

    Nginx
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • HTML-верстальщик / JS-программист / FE-Developer

    Предлагаем Вашему вниманию вакансию "HTML-верстальщик / JS-программист / FrontEnd-Developer". Профессиональные требования: - html5‚ css3 (transitions‚ shadows‚ gradients)‚ js (jquery 1.10+) - Опыт кроссбраузерной вёрстки (IE 8+) - ...

    AndroidBootstrapHTMLiOSJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML Верстка (Одностраничное приложение)

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется профессиональный (!!!) исполнитель. Работа с возможным продолжением. ТЗ (Листинг, описание листинга, технические требования во вложении). Задание срочное. Сработаемся = новыми проектами обеспечим! ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент Менеджер / Дизайнер / Копирайтер

    $1000

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется специалист на удаленную, постоянную работу - "Контент-Менеджер". Обязанности: - (основное) Разовое наполнение только что созданных сайтов контентом. CMS самописная. Работа в основном связана ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип "около-казиношного" проекта

    $70

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Сайту "около-казиношной" тематики требуется логотип. - Название сайта PIT-BOX - Дизайн-макет во вложении В макете есть набросок логотипа - его обыгрывать НЕ НАДО! ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • HTML5 верстка / 1-страничное приложение (angular)

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры Требуется сверстать сайт - в будущем одностраничное приложение. То есть требуется сверстать несколько страниц, без логики "одностраничности" (весь контент будет динамический - ничего не хардкодить!). Требуется ТОЛЬКО верстка. Angular-приложение ...

    AngularHTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип Онлайн-Казино

    $75

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Для Онлайн-казино "КОРОНА" требуется логотип. название: Казино Корона (Casino Corona) домен: korona-casino.com Написание на английском языке. Цвета и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт - система учета (PHP+MySql, bootstrap)

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Проекту требуется исполнитель/группа исполнителей для создания следующего проекта: Сайт, представляющий собой несложную систему и финансового учета и организации взаимодействия пользователей между собой. (Очень грубо - "Платежная система", без ...

    BootstrapGitMySQLPHPYii
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Покер Рум. Flash AS3-фронтенд. Стол

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Проекту требуется специалист (группа специалистов) для разработки FLASH (AS3) Фронтенда для Веб-клиента Покер-рума. Только Игра за столом. Работа ТОЛЬКО над визуализацией расчетов сервера. В работе ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа-Браузер / C++ (QT), QtWebKit

    Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется исполнитель / группа исполнителей для следующего задания: «Программа-браузер» — окно со встроенным компонентом браузера + дополнительные (опциональные) функции. (ТЗ подробное, будет предоставлено) ...

    Linux
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание flash (as3) игр (слот-автоматы)

    Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется flash(as3)-программист (или группа специалистов) для создания игр для онлайн-казино - слот-автоматов. Техническое задание, исходные данные (графика, звуки, анимация) - будут предоставлены. Предполагается работа в команде, ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести договор (Рус->Англ)

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуется перевести договор с русского языка на английский (разработка программного обеспечения). 15+ листов. работа срочная, оплата достойная (согласуем). Пишите сразу в скайп, чтобы не терять времени на переиписку.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн лобби казино-клиента

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуется разработать уникальный дизайн лобби скачиваемого клиента онлайн-казино. Макет и логика навигации будут предоставлены. Макет - резиновый, необходимо будет продумать и сделать упор на адаптивность. В финальном варианте лобби ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1500
10 баллов
10 лет назад
Проект для Delphi-разработчика (Покер)
DelphiSQL
Отличный заказчик, хороший руководитель и коммуникабельный человек. Работалось спокойно, все вопросы решались быстро. Адекватные требования по срокам выполнения, оплата без задержек. Рекомендую всем.
Своевременно, качественно. Работаем вместе дальше
Ответный отзыв
ylalbor
58 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Delphi, проектирование архитектуры
Delphi
Добросовестный и надежный заказчик. Работать с ним легко и приятно.
Профессиональный исполнитель. Быстро и четко "схвачена" поставленная задача, работаем дальше.
Ответный отзыв
GoodGod
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$420
10 баллов
11 лет назад
Простое ПО обновления стат.контента+Инсталлер /Win
Nginx
Адекватный заказчик. Не возникло никаких проблем. Большое спасибо!
Работа сделана профессионально и в срок. Коммуникация 5+. Продолжаем работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
talover
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов(-1)
$80
10 баллов
11 лет назад
HTML Верстка (Одностраничное приложение)
HTML
рекомендую!
Работы выполнена в срок. Нареканий не имею
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hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$20
8 баллов
11 лет назад
Копирайт, 30 текстов. Тематика - мебель
Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. Продолжаем работу
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