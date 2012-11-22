Копирайт, 30 текстов. Тематика - мебель

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Завершен30 заявок196 просмотров

Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры.

Требуется Копирайт:

- 30 уникальных статей (500-1000 знаков)

- ТЗ будет предоставлено

- Тематика - Мебель/околомебельная тематика

При подаче заявок обязательно указать стоимость на весь объем и сроки.

Опыт в "околомебельной" тематике приветствуется.

13 лет назад
BryanNN
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Продолжаем работу
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад