Разработка ПО:
- Сетевое программирование (клиент / серверы, разработка файрволов, низкоуровневые сокеты, перехват трафика);
- Системное программирование (взаимодействие с чужими процессами, внедрение в процессы, написание системных сервисов и др.);
- Парсинг сайтов: сбор информации, автоматизация для интернет магазинов, написание ботов и т.п ;
- Разработка визуальных интерфейсов, реализация нестандартных гуи по дизайнерским макетам;
- 2D графика. Например, графический редактор, возможно игры (карточные, клиент для покер рума и т.п.);
- Базы данных (MS SQL, MySQL, др);
Разработка ТЗ.
Управление большими проектами.
Владею языками и технологиями:
- Delphi (основной язык);
- С++, php (не основные);
- HTML, XML, JS, CSS (имею какой то опыт);
- GDI, GDI+;
- Сокеты виндоуз (разработка клиент / серверов);
- COM, ActiveX;
- HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, XML, JSON;
- MySQL, MSSQL, Interbase / Firebird, SQLite возможно и др.;
- Свободное чтение комп. документации на английском;
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Периодически берусь за новые для себя технологии и языки программирования, если мне интересена тема или есть переспектива долгосрочного сотрудничества.
Без предоплаты работаю редко, но бывают исключения в больших проектах, где возможен небольшой испытательный срок, но это зависит от проекта и от моего доверия заказчику (например, от его репутации в сервисе).
Творческий подход к проектам, всегда готов к изучению нового..
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В последнее время занимался разработкой игрового сервера для игры в покер, к серверу подключено около 200 сайтов, для хранения данных игр и логов используется база mssql.
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skype: mihkod23
icq: 301133248 (бываю очень редко)
телеграм даю только потенциальным заказчикам
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