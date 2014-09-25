Разработка ПО:

- Сетевое программирование (клиент / серверы, разработка файрволов, низкоуровневые сокеты, перехват трафика);

- Системное программирование (взаимодействие с чужими процессами, внедрение в процессы, написание системных сервисов и др.);

- Парсинг сайтов: сбор информации, автоматизация для интернет магазинов, написание ботов и т.п ;

- Разработка визуальных интерфейсов, реализация нестандартных гуи по дизайнерским макетам;

- 2D графика. Например, графический редактор, возможно игры (карточные, клиент для покер рума и т.п.);

- Базы данных (MS SQL, MySQL, др);

Разработка ТЗ.

Управление большими проектами.

Владею языками и технологиями:

- Delphi (основной язык);

- С++, php (не основные);

- HTML, XML, JS, CSS (имею какой то опыт);

- GDI, GDI+;

- Сокеты виндоуз (разработка клиент / серверов);

- COM, ActiveX;

- HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, XML, JSON;

- MySQL, MSSQL, Interbase / Firebird, SQLite возможно и др.;

- Свободное чтение комп. документации на английском;

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Периодически берусь за новые для себя технологии и языки программирования, если мне интересена тема или есть переспектива долгосрочного сотрудничества.

Без предоплаты работаю редко, но бывают исключения в больших проектах, где возможен небольшой испытательный срок, но это зависит от проекта и от моего доверия заказчику (например, от его репутации в сервисе).

Творческий подход к проектам, всегда готов к изучению нового..

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В последнее время занимался разработкой игрового сервера для игры в покер, к серверу подключено около 200 сайтов, для хранения данных игр и логов используется база mssql.

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skype: mihkod23

icq: 301133248 (бываю очень редко)

телеграм даю только потенциальным заказчикам