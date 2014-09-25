shmih

Михаил shmih

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Разработка ПО:

 - Сетевое программирование (клиент / серверы, разработка файрволов, низкоуровневые сокеты, перехват трафика);

 - Системное программирование (взаимодействие с чужими процессами, внедрение в процессы, написание системных сервисов и др.); 

 - Парсинг сайтов:  сбор информации, автоматизация для интернет магазинов, написание ботов и т.п ;   

 - Разработка визуальных интерфейсов,  реализация нестандартных гуи по дизайнерским макетам; 

 - 2D графика. Например, графический редактор, возможно игры (карточные, клиент для покер рума и т.п.);

 - Базы данных (MS SQL, MySQL, др); 

Разработка ТЗ.

Управление большими проектами.

Владею языками и технологиями:

 - Delphi (основной язык);

 - С++, php (не основные);

 - HTML, XML, JS, CSS (имею какой то опыт); 

 - GDI, GDI+;

 - Сокеты виндоуз (разработка клиент / серверов);   

 - COM, ActiveX;

 - HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, XML, JSON;

 - MySQL, MSSQL, Interbase / Firebird, SQLite возможно и др.; 

 - Свободное чтение комп. документации на английском;

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Периодически берусь за новые для себя технологии и языки программирования, если мне интересена тема или есть переспектива долгосрочного сотрудничества. 

Без предоплаты работаю редко, но бывают исключения в больших проектах, где возможен небольшой испытательный срок, но это зависит от проекта и от моего доверия заказчику (например, от его репутации в сервисе).

Творческий подход к проектам, всегда готов к изучению нового..

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В последнее время занимался разработкой игрового сервера для игры в покер,  к серверу подключено около 200 сайтов,  для хранения данных игр и логов используется база mssql.

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skype: mihkod23

icq: 301133248  (бываю очень редко)

телеграм даю только потенциальным заказчикам

PHPПарсинг сайтаMySQLHTMLCSSDelphiSQLite
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Отзывы заказчиков
Terror55
Максим 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Программа для упраления доменами
Спасибо за быструю и качественную работу. Всем советую
Сотрудничеством доволен. Четкое задание, оплата без задержек. Рекомендую.
Ответный отзыв
BryanNN
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Проект для Delphi-разработчика (Покер)
Своевременно, качественно. Работаем вместе дальше
Отличный заказчик, хороший руководитель и коммуникабельный человек. Работалось спокойно, все вопросы решались быстро. Адекватные требования по срокам выполнения, оплата без задержек. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Dima81
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
9 баллов
9 лет назад
Считывание и преобразование содержимого страницы
Выполнил работу качественно и даже немного перевыполнил. Грамотный и упорный исполнитель.
Хороший заказчик, оплата без задержек, рекомендую.
Ответный отзыв
ddch
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Разработка сканера портов, проверки соединений,
Результатом доволен, все что было оговорено в тз выполнено. Интерфейс программы выполнен отлично, все сделано быстро и в точности по дизайну.
Адекватное общение, в рамках делового этикета. Задание несколько расширелось, договорились на доплату. Работали 4 месяца. Рекомендую.
Ответный отзыв
loncla
Денис 
53 годаИспания
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Парсер сайта недвижимости
Быстро, адекватно, всегда на связи, будем работать дальше.
Четкое задание, своевременная оплата. Было приятно работать над проектом.
Ответный отзыв
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