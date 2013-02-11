Нарисовать три флеш-баннера

$60
БаннерыЗавершен13 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика диета.

Игры

Иностранный язык

11 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$80
1 день
Исполнитель выполнил работу в срок
Заказчик был на связе на протяжении всей работы. Оплачено в срок. Буду рад сотрудничать снова.
  • Похожие заказы

  • Много статичных баннеров

    Нужно отрисовать статичные баннеры для сайта футболок. Список во вложении. Требования к ярлыкам: Рисунок согласно описанию, при этом должно быть ясно что о футболках речь. В специально отведенной части ярляка всегда его название. Баннеры: Все статичные картинки с рисунком согласно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннеры для ВКонтакте

    Требуется разработать 6 баннеров для 3 разных сайтов, для рекламы в ВКонтакте. Размеры 3 шт.: 90x65 Размеры 3 шт.: 90х120 Все баннеры должны соответствовать "Правилам размещения рекламных объявлений" - их можно найти на самом сайте Вконтакте. Срок - сутки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн баннера / слайдера.

    $50

    Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры. Игровому проекту требуются нарисовать (точнее переделать) банер, статика (jpg, png). ВАЖНО! Требуется переделать только один из 2-х, описанных ниже, банеров - на ваш выбор: Вариант №1. То, что есть сейчас - по ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн статичных графических элементов (баннеров)

    Для интернет-магазина требуется ряд небольших статичных баннеров - элементов сайта, рекламирующих внутренние услуги сайта, его сервис и т.д. Изображения должны быть рисованные - без заимствованных клипартов и прочего. При этом достаточно простые и лаконичные. ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны баннеры

    Нужен исполнитель для нескольких качественных баннеров (FLASH + GIF). Скидывайте в комментарии свои расценки и ссылки на портфолио. Все подробности при утверждении исполнителя.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Красивый баннер gif

    Необходимо создать баннер на главную страницу, который будет информировать пользователей о том, что у компании открылось три новых пункта выдачи товара. Данный баннер должен вести на маркер соотвеьсьвующих адресов на странице контактов. При этом на странице ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется недорогой дизайнер

    Задача: рисовать небольшие баннеры под разные сайты: уровень как здесь - http://www.timefitness.ru/ (для этого сайта, если тестирование пройдет удачно потребуется нарисовать баннеры под все разделы и статьи). Ничего экстра ординального не требуем, главное, чтобы было ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад