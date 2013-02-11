Нарисовать три флеш-баннера

Нужно отрисовать статичные баннеры для сайта футболок. Список во вложении. Требования к ярлыкам: Рисунок согласно описанию, при этом должно быть ясно что о футболках речь. В специально отведенной части ярляка всегда его название. Баннеры: Все статичные картинки с рисунком согласно ...
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