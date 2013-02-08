Баннеры для ВКонтакте

БаннерыЗавершен5 заявок273 просмотра
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Требуется разработать 6 баннеров для 3 разных сайтов, для рекламы в ВКонтакте.

Размеры 3 шт.: 90x65

Размеры 3 шт.: 90х120

Все баннеры должны соответствовать "Правилам размещения рекламных объявлений" - их можно найти на самом сайте Вконтакте.

Срок - сутки.

11 лет назад
Web_site_design
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделал все очень качественно, не дорого и раньше срока. Вежливый в общении, всегда на связи. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик! Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 10 баллов!
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