Баннеры для ВКонтакте

Нужно отрисовать статичные баннеры для сайта футболок. Список во вложении. Требования к ярлыкам: Рисунок согласно описанию, при этом должно быть ясно что о футболках речь. В специально отведенной части ярляка всегда его название. Баннеры: Все статичные картинки с рисунком согласно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать 6 баннеров для 3 разных сайтов, для рекламы в ВКонтакте.
Размеры 3 шт.: 90x65
Размеры 3 шт.: 90х120
Все баннеры должны соответствовать "Правилам размещения рекламных объявлений" - их можно найти на самом сайте Вконтакте.
Срок - сутки.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры. Игровому проекту требуются нарисовать (точнее переделать) банер, статика (jpg, png). ВАЖНО! Требуется переделать только один из 2-х, описанных ниже, банеров - на ваш выбор: Вариант №1. То, что есть сейчас - по ...Баннеры8 заявокЗакрыт11 лет назад
Для интернет-магазина требуется ряд небольших статичных баннеров - элементов сайта, рекламирующих внутренние услуги сайта, его сервис и т.д. Изображения должны быть рисованные - без заимствованных клипартов и прочего. При этом достаточно простые и лаконичные. ...Баннеры8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $40
Требуется нарисовать два флешбаннераБаннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен исполнитель для нескольких качественных баннеров (FLASH + GIF). Скидывайте в комментарии свои расценки и ссылки на портфолио. Все подробности при утверждении исполнителя.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать баннер на главную страницу, который будет информировать пользователей о том, что у компании открылось три новых пункта выдачи товара. Данный баннер должен вести на маркер соотвеьсьвующих адресов на странице контактов. При этом на странице ...Баннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача: рисовать небольшие баннеры под разные сайты: уровень как здесь - http://www.timefitness.ru/ (для этого сайта, если тестирование пройдет удачно потребуется нарисовать баннеры под все разделы и статьи). Ничего экстра ординального не требуем, главное, чтобы было ...Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт обменник электронной валюты. Сделать интересный и обращающий на себя внимание баннер. формат gifБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Требуется найти в интернете 2 фотки людей кавказской национальности. представительской внешности - предпочтительно Дагестан. Чтобы влез на такой баннер http://kb-izberbash.ru/wp-content/uploads/2011/07/slide3.jpg (940x480) И воткнуть на баннеры, либо сделать новые. В итоге нужно соответственно 2 баннераБаннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка: 1. Основного банера на главной странице ( тематика успех, деньги, бизнес) 2. Логотипа ( на примерах видно) 3. Уникальной рамки поста ( закругления, тень, эффект объема, зубчики марки и т.д.) примеры: http://cs307610.userapi.com/v307610914/3221/OiCBtvx9Bl0.jpg, http://vk.com/albums-42691056 http://vk.com/dnevnikuspexa http://vk.com/moneymonkey http://vk.com/impobeditel http://vk.com/m_yesБаннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад