Баннер на сайт

Нужно нарисовать статический jpg баннер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннер будет размещен вот тут:
http://adway.ua/services/Контекстная%20реклама/
Размер: 750*350
Сценарий:
Летит (крутится, катится или др. вариант) наш логотип (круг с молекулами). На пути ему появляется первый бонус (только картинка)(выводим в спецразмещение за 1 день).
Круг с силой ударяется в картинку-бонус и выбевает от-туда текст: выводим в спецразмещение за 1 день.
Круг летит далее и ему появляются все остальные бонусы-картинки, из которых он с легкостью выбевает текст.
Самый последний бонус - это "Нет комиссии агентства".
Подлетая к этому бонусу на экране также появляется логотип Гугл (в сторонке или в углу).
Круг пытается выбить текст из бонуса, но у него ничего не выходит.
Тогда круг ударяется в логотип Гугл и заряжается от него.
Как вариант он становится больше, или появляются зубцы как у пилы или другие варианты зарядки.
После этого круг уже с новой силой ударяется в бонус и таки выбивает текст: Нет комиссии агентства!
После этого круг улетает за экран и притягивает за собой остаток логотипа (AdWay).
Также появляется весь текст из картинки.
Как вариант, в конце круг (там где логотип) превращается в улыбку, подмигивает, и превращается назад в логотип-круг.
Конец.
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