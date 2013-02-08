Баннер на сайт

БаннерыЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Баннер будет размещен вот тут:

http://adway.ua/services/Контекстная%20реклама/

Размер: 750*350

Сценарий:

Летит (крутится, катится или др. вариант) наш логотип (круг с молекулами). На пути ему появляется первый бонус (только картинка)(выводим в спецразмещение за 1 день).

Круг с силой ударяется в картинку-бонус и выбевает от-туда текст: выводим в спецразмещение за 1 день.

Круг летит далее и ему появляются все остальные бонусы-картинки, из которых он с легкостью выбевает текст.

Самый последний бонус - это "Нет комиссии агентства".

Подлетая к этому бонусу на экране также появляется логотип Гугл (в сторонке или в углу).

Круг пытается выбить текст из бонуса, но у него ничего не выходит.

Тогда круг ударяется в логотип Гугл и заряжается от него.

Как вариант он становится больше, или появляются зубцы как у пилы или другие варианты зарядки.

После этого круг уже с новой силой ударяется в бонус и таки выбивает текст: Нет комиссии агентства!

После этого круг улетает за экран и притягивает за собой остаток логотипа (AdWay).

Также появляется весь текст из картинки.

Как вариант, в конце круг (там где логотип) превращается в улыбку, подмигивает, и превращается назад в логотип-круг.

Конец.

11 лет назад
mike5555555555
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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