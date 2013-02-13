Баннеры 3 шт.

$50
БаннерыЗавершен13 заявок225 просмотров
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Нужно сделать 3 gif баннера. Срок до 2х дней.

Пожалуйста, указывайте желаемый бюджет и сроки.

11 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nibar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Отличная работа, все как должно быть. Качество на уровне.
Отлично поработали, четкое задание с правками ничего лишнего, можно смело работать.
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