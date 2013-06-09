Баннер будет размещен вот тут: http://adway.ua/services/Контекстная%20реклама/ Размер: 750*350 Сценарий: Летит (крутится, катится или др. вариант) наш логотип (круг с молекулами). На пути ему появляется первый бонус (только картинка)(выводим в спецразмещение за 1 день). Круг с силой ударяется в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер-шапка для сайта — http://nicepodarok.ru/
По размерам где то 200х900.
В шапке хочется увидеть информацию что это — оптовый магазин подарков с низкими ценами и курьерской доставкой по Санкт-Петербургу и Москве (как то креативно). Работаем с физическими и юридическими лицами. Минимальный заказ всего 2000р.
И в плане товаров: Cardsharp2 (http://www.intelligent-armour.fr/images/magictoolb...), Neocube
(http://art-shop.biz/d/183318/d/444.jpg), стакан Череп (http://ridly.ru/images/goods/big/doomed_4ede6065b0...), Кольцо Всевластия
(http://knigozor24.ru/covers/000/514/025/original.j...), Флешка Ключ от Мерседеса (http://cs308231.userapi.com/v308231130/1b74/6f1jih...), Часы Спидометр
(http://static2.insales.ru/images/products/1/6729/9... в идеале хотелось бы еще кружочки с ценами чтобы можно было поставить. Вот как то так.
Ваши предложения по ценам и срокам.
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