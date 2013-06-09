Нужен баннер-шапка для сайта — http://nicepodarok.ru/

По размерам где то 200х900.

В шапке хочется увидеть информацию что это — оптовый магазин подарков с низкими ценами и курьерской доставкой по Санкт-Петербургу и Москве (как то креативно). Работаем с физическими и юридическими лицами. Минимальный заказ всего 2000р.

И в плане товаров: Cardsharp2 (http://www.intelligent-armour.fr/images/magictoolb...), Neocube

(http://art-shop.biz/d/183318/d/444.jpg), стакан Череп (http://ridly.ru/images/goods/big/doomed_4ede6065b0...), Кольцо Всевластия

(http://knigozor24.ru/covers/000/514/025/original.j...), Флешка Ключ от Мерседеса (http://cs308231.userapi.com/v308231130/1b74/6f1jih...), Часы Спидометр

(http://static2.insales.ru/images/products/1/6729/9... в идеале хотелось бы еще кружочки с ценами чтобы можно было поставить. Вот как то так.

Ваши предложения по ценам и срокам.