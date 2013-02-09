Нужно сделать 2 баннера 468x60 240x400

Нужно 2 баннера 468x60 и 240x400 во флеше.

Вес не более 70кб.

Для игрового сервера http://l2courage.ru

Возможно если все будет ок попрошу отдельно анимировать элементы сайта.

Баннеры придумываете вы, так что все идеи с вас. Примеры баннеров можно глянуть на http://l2top.ru и http://la2.mmotop.ru/