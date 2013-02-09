Нужно сделать 2 баннера 468x60 240x400

Нужен баннер-шапка для сайта — http://nicepodarok.ru/ По размерам где то 200х900. В шапке хочется увидеть информацию что это — оптовый магазин подарков с низкими ценами и курьерской доставкой по Санкт-Петербургу и Москве (как то креативно). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 2 баннера 468x60 и 240x400 во флеше.
Вес не более 70кб.
Для игрового сервера http://l2courage.ru
Возможно если все будет ок попрошу отдельно анимировать элементы сайта.
Баннеры придумываете вы, так что все идеи с вас. Примеры баннеров можно глянуть на http://l2top.ru и http://la2.mmotop.ru/
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