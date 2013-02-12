2 флеш-кнопки

Нужно 2 баннера 468x60 и 240x400 во флеше. Вес не более 70кб. Для игрового сервера http://l2courage.ru Возможно если все будет ок попрошу отдельно анимировать элементы сайта. Баннеры придумываете вы, так что все идеи с вас. Примеры ...