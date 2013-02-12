Требуется сделать gif баннер. Бюджет 400р. От вас примеры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта нужно сделать 2 флеш-кнопки.
Рассматриваю заявки с портфолио.
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