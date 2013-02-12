3-4 баннера к 14 февраля

Срочно ! Требуется создание баннера и нескольких картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо оперативно отрисовать 3-4 статических банера размером 860х265 пкс для слайдера в интернет-магазин сантехники.
Схема работы следующая: набрасываем эскиз (черновой вариант без проработки деталей) — показываем — выслушиваем пожелания — вносим корректировки — показываем — ...— после утверждения и всех согласований отрисовываем на чистовик.
Вероятность попасть в кон с первого раза = 90%, поэтому смелее.
Нужны сочные, яркие, тематические (14 февраля + сантехника) банеры.
К работе нужно приступить прямо сейчас.
Банеры, которые крутятся сейчас (чтобы оценить свои силы и уровень работ), прикреплены.
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