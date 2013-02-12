3-4 баннера к 14 февраля

Здравствуйте.

Необходимо оперативно отрисовать 3-4 статических банера размером 860х265 пкс для слайдера в интернет-магазин сантехники.

Схема работы следующая: набрасываем эскиз (черновой вариант без проработки деталей) — показываем — выслушиваем пожелания — вносим корректировки — показываем — ...— после утверждения и всех согласований отрисовываем на чистовик.

Вероятность попасть в кон с первого раза = 90%, поэтому смелее.

Нужны сочные, яркие, тематические (14 февраля + сантехника) банеры.

К работе нужно приступить прямо сейчас.

Банеры, которые крутятся сейчас (чтобы оценить свои силы и уровень работ), прикреплены.