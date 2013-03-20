Здравствуйте. 4 баннера, картинки и тексты готовы, нужно сделать в формате как на сайте http://www.backjoy.com/backjoy/pages/index.grid

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. ВЫБИРАЮ ПО СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВУ.