Баннеры

БаннерыЗавершен15 заявок230 просмотров
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Здравствуйте. 4 баннера, картинки и тексты готовы, нужно сделать в формате как на сайте http://www.backjoy.com/backjoy/pages/index.grid

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11 лет назад
LiveSib
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Konstantin_Z
Константин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$15
1 день
Дизайнер.
Рекомендую. Все здорово.
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