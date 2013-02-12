Нужно нарисовать кнопочку

Необходимо на странице нарисовать кнопоку, которая бы привлекала внимание, но и не отвлекала пользователя от просмотра текста. Кнопка будет реализована с помощью CSS, а не картинкой, это надо тоже учесть. Кнопка должна быть видна без прокрутки на всех разрешениях браузеров.

То есть все что нужно это правильно выбрать цвета и месторасположение кнопки. Все остальные подробности при выборе заказчика.

Оплата желательно на карту Visa РФ. Если исполнитель не из РФ, обговорим детали при беседе.