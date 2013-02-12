Нужно нарисовать кнопочку

$5
БаннерыЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Необходимо на странице нарисовать кнопоку, которая бы привлекала внимание, но и не отвлекала пользователя от просмотра текста. Кнопка будет реализована с помощью CSS, а не картинкой, это надо тоже учесть. Кнопка должна быть видна без прокрутки на всех разрешениях браузеров.

То есть все что нужно это правильно выбрать цвета и месторасположение кнопки. Все остальные подробности при выборе заказчика.

Оплата желательно на карту Visa РФ. Если исполнитель не из РФ, обговорим детали при беседе.

11 лет назад
relhm
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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