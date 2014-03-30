GIF-баннер в разных размерах

Тематика iphone 4 4s и скидки на аксессы (ссылки на аксессы дам) размер 980х400 (примерно) Вот для этого сайта. На главную страницу. http://iphone4people.ru Показываете баннер в скайпе, я говорю ок. Оплата я деньги. Не дорого!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать GIF баннер одного дизайна и по разным размерам. Детская тематика. Дизайн взять с шапки сайта который уже существует. Полностью или частично.
Банер подогнать под следующие размеры:
- Leaderboard (728x90 пикселей);
- Full banner (468x60 пикселей);
- Half banner (234x60 пикселей);
- Skyscraper (120x600 и 160x600 пикселей);
- Rectangle (300x250 и 336x280 пикселей);
- Button (120x60 пикселей).
Текст на банере: сначала должно показываться одно предложение, потом второе с названием сайта.
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