Баннеры

$100
БаннерыЗавершен12 заявок173 просмотра
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Нужно сделать несколько баннеров + подобрать иконки.

Имеется подробное техническое задание.

11 лет назад
Web-Direktor
Дмитрий 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Nibar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Работа выполнена точно в срок. Качеством доволен. Спасибо!
Четкое тех-задание, без дополнительных требований, никаких проблем, отлично поработали.
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