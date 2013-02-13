Необходимо разработать аватарку ВК

Нужен баннер для иностранной аудитории. У меня нет особых идей, что бы я хотел на нём видеть, так что условно опишу идею так: есть некий сайт, запуск которого будет рекламироваться на тематических площадках. Хочется ВАУ-эффекта и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основная целевая аудитория: женщины.
На аве должен присутствовать текст "Женский журнал №1".
Расположение текста: посередине
Размеры: 220х388
Хотелось бы видеть подобный шрифт - http://clip2net.com/s/2PCb7
Пожелания: аватарка должна быть стильной, красочной, заметной, интересной (уникальной).
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