Gif-баннер 728*90, празднование запуска стартапа

Нужен баннер для иностранной аудитории.

У меня нет особых идей, что бы я хотел на нём видеть, так что условно опишу идею так: есть некий сайт, запуск которого будет рекламироваться на тематических площадках. Хочется ВАУ-эффекта и всего такого :) Тематика развлекательная. Будет некий слоган, который надо отразить.

И на самом деле для меня будет самое главное - кликабельность баннера, так что не хочется тусклый клипартный и однотипный баннер.

Сейчас нужен только один баннер - 728*90. Возможно, потом еще пара-тройка вариантов понадобится.

Сроки вроде и не горят, а вроде если сделаете за день, то будет замечательно :)

Оставляйте свои заявки, а я подробнее опишу всё в приват.