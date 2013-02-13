Gif-баннер 728*90, празднование запуска стартапа

Нужно сделать 3 простых макета с акцией стоматологической клиники, которая подразумевает скидку клиентам клуба md-fit.ru. Суть акции: Только в феврале и марте! 1) Бесплатная консультация 2) Диагностика (скидка на панорамный снимок - 50%, 1200 (зачеркнуто), 600р) 3) Комплексная профессиональная гигиена ...
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Нужен баннер для иностранной аудитории.
У меня нет особых идей, что бы я хотел на нём видеть, так что условно опишу идею так: есть некий сайт, запуск которого будет рекламироваться на тематических площадках. Хочется ВАУ-эффекта и всего такого :) Тематика развлекательная. Будет некий слоган, который надо отразить.
И на самом деле для меня будет самое главное - кликабельность баннера, так что не хочется тусклый клипартный и однотипный баннер.
Сейчас нужен только один баннер - 728*90. Возможно, потом еще пара-тройка вариантов понадобится.
Сроки вроде и не горят, а вроде если сделаете за день, то будет замечательно :)
Оставляйте свои заявки, а я подробнее опишу всё в приват.
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