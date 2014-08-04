Исправление ошибок по работе шаблонов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки162 просмотра

Требуется истправить несколько шаблонов\форм, знание php, bitrix, HTML верстка

HTMLPHP
11 лет назад
IDcom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhendos_II
Евгений 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
3 дня
Вся работа сделана грамотно, с учетом технического задания и сроков выполнения.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством с Иваном доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Zhendos_II
Евгений 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад