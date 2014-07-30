Здравствуйте. Нужны правки в .htaccess, нужен редирект с папки /item/page1.html на site.ru/page1.html
Сёрф-Скрипт
Нужно написать такой скриптик, который будет брать список из txt файла вида:
http://bbb.ru||20||Бла бла бла
http://ссс.ru||500||Бло бло бло
http://ddd.ru||300||Блу блу блу
И заходить на первый сайт, ждать n секунд (второй параметр строки) и заходить на следющий url.
При этом вверху должна быть плашка пискелей 100 во всю ширину экрана.
На этой плашке справа - кол-во оставшихся урлов. Слева текст (третий параметр строки).
По середине плашки - обратный счётчик - оставшееся количество секунд и рядом кнопка "Следующий сайт".
После посещения всех урлов - переходим на страницу http://.
Жду предложений - чем дешевле тем лучше.
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