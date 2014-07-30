Сёрф-Скрипт

Нужно написать такой скриптик, который будет брать список из txt файла вида:

http://bbb.ru||20||Бла бла бла

http://ссс.ru||500||Бло бло бло

http://ddd.ru||300||Блу блу блу

И заходить на первый сайт, ждать n секунд (второй параметр строки) и заходить на следющий url.

При этом вверху должна быть плашка пискелей 100 во всю ширину экрана.

На этой плашке справа - кол-во оставшихся урлов. Слева текст (третий параметр строки).

По середине плашки - обратный счётчик - оставшееся количество секунд и рядом кнопка "Следующий сайт".

После посещения всех урлов - переходим на страницу http://.

Жду предложений - чем дешевле тем лучше.