Сделать форму обратной связи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок80 просмотров

Планируется на главной странице сайта разместить баннер и в центре него нужно сделать форму обратной связи.

Сайт сделан на ocStore 1.5.4.1 (opencart).

Собственно нужно разработать именно форму.

скрин во вложении.

ocStoreOpencart
11 лет назад
art2
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров