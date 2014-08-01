Wordpress доработка.

Есть доска объявлений на вордпрессе.

Нужно чтобы незарегистрированный пользователь мог добавить объявление, указав только свой емаил (а не проходил полную регистрацию с указанием логина, пароль, подтверждение пароля).

При заполнении почты, происходит автоматическая регистрация и авторизация пользователя на сайте (логин и пароль высылается ему на почту) и пользователь может добавить объявление.