Для сайта - http://www.alphaprint24.ru необходимо сделать несколько вещей: 1. Перестали работать формы заказов через сайт (кнопки заказать, спросить, он лайн просчёт). Текст ошибки сохранил в PDF и прикрепил. 2. ...
Переверстать шаблон
Необходимо переверстать шаблон сайта/исправить ошибки с ипользованием Bitrix, скрины и комментарии прилагаются. Исходник шаблона есть. Для доступа на сайт - нужен e-mail.
Заявки фрилансеров
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