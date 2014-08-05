Переверстать шаблон

Имеется сайт http://tst.alexogroup.ru/ , на него был установлен этот модуль https://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=12665 но модуль не работает, т.е. система видит его в админке, можно заходить в модуль и устанавливать настройки, но на этом все... Надо решить проблему, ...