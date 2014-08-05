Правки на сайте

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Закрыт6 заявок182 просмотра

Для сайта - http://www.alphaprint24.ru необходимо сделать несколько вещей:

1. Перестали работать формы заказов через сайт (кнопки заказать, спросить, он лайн просчёт).

Текст ошибки сохранил в PDF и прикрепил.

2. Необходимо добавить страницу с контактной информацией и картой на Яндекс. Тексти ссылка на карты готовы. Кнопка контакты также есть на сайте. Нужно просто сделать её активной.

3. Удалить вирус. По почтеот хостинг Рег.ру пришло письмо, что на сайте есть какой-то вирус. Ссылку вышлю. Эта проблема возникает каждые пол года. В идеале нужно решение, как лучше защитить сайт и сделать это.

На всё нужна от Вас гарантия (в смысле что Вы это поправите, если это снова случится). А то эти проблемы возникают почему-то периодически. Видимо плохо сделали предыдущие веб дизайнеры.

В ближайшее время хотим доработать этот сайт. Ищем ответственного и грамотного специалиста для постоянной работы над этим и другими сайтами.

11 лет назад
y_alexey
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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