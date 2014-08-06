Игра для iOS (iPhone/iPad)

Wanted: творческий разработчик игры под iOS. Игра в которой можно играть с аналогом бумажной куклы, менять одежду, головные уборы и аксессуары. In-App Purchase с возможностью дополнять контент без обновления приложения. Дизайн есть. В итоге нужен будет готовый xcode проект. Подробности по запросу. Проживание в Одессе будет плюсом. Прошу направлять запрос на сотрудничество с ссылками на аппстор.