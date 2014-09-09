Создать аналог iOS-приложения под Android

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Завершен7 заявок227 просмотров

Мы написали приложение под iOS, описание по ссылке http://www.timeinspector.com/ru/time-inspector-for-ios.htm

Необходимо создать его аналог для Android.

Изучите, пожалуйста, программу для iOS, для входа используйте след. информацию:

[email protected]

demo

(не меняйте, пожалуйста, пароль)

И укажите примерную стоимость проекта. Если ваша заявка подойдет, я вышлю подробное ТЗ и договоримся о финальной стоимости.

PS Оптимально подписание договора подряда (ЧП, Украина) и оплата на банковский счет.

AndroidiOS
11 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

MindStudios
Иван 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
15 дней
Иван создал клон нашего iOS приложения под Android с учетом особенностей этой операционной системы. Был постоянно доступен, давал советы, правил мелкие баги. В общем, все отлично прошло.
Алексей - из тех клиентов, с которыми приятно работать. *отлично прописанное ТЗ *максимально конструктивный в общении, все по делу - направленность на результат *всегда на связи для уточнения вопросов *доверяет экспертному мнению исполнителя *по срокам оплаты превосходит ожидания Если кратко: Когда он предлагает работу - даже не задумывайтесь, соглашайтесь.

Заявки фрилансеров

MindStudios
Иван 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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