Создать аналог iOS-приложения под Android

Алексей - из тех клиентов, с которыми приятно работать. *отлично прописанное ТЗ *максимально конструктивный в общении, все по делу - направленность на результат *всегда на связи для уточнения вопросов *доверяет экспертному мнению исполнителя *по срокам оплаты превосходит ожидания Если кратко: Когда он предлагает работу - даже не задумывайтесь, соглашайтесь.