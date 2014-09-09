Приветствую. Необходимо собрать Android Apk из готовых исходников при помощи grandle. Предоставлю доступ по TV. Ваши предложения.
Создать аналог iOS-приложения под Android
Мы написали приложение под iOS, описание по ссылке http://www.timeinspector.com/ru/time-inspector-for-ios.htm
Необходимо создать его аналог для Android.
Изучите, пожалуйста, программу для iOS, для входа используйте след. информацию:
demo
(не меняйте, пожалуйста, пароль)
И укажите примерную стоимость проекта. Если ваша заявка подойдет, я вышлю подробное ТЗ и договоримся о финальной стоимости.
PS Оптимально подписание договора подряда (ЧП, Украина) и оплата на банковский счет.
Выбранный исполнитель
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