MindStudios

Иван MindStudios

 
35 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка iOS и Android приложений высшего класса.

Mind Studios - Умная разработка мобильных приложений и вебсайтов. 

Работаем как под ключ (проекты с нуля), так и почасово (доработка чужих проектов).

Наши услуги:

-разработка мобильных приложения (iOS, Android) 

-разработка вебсайтов (бекэнд/фронтэнд)

-UI/UX дизайн любой сложности

-юзабилити анализ/аудит ваших приложения/сайтов и предложения по улучшению ключевых показателей

-SEO оптимизация

«Дело не в идеях. Дело в реализации идей». Скотт Бельски, сооснователь Behance.

AndroidiOSПриложение для AndroidSEO-оптимизация
Портфолио
Отзывы заказчиков
Vebstudia
Юлия 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Приложение для продажи книг
Сделали достаточно быстро, и оперативно исправляли баги. Молодцы
Четкая и ясная постановка задачи. Все необходимое для разработки было предоставлено в срок. С оплатой тоже без проблем. Остались довольны.
Ответный отзыв
OXOTnick
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
55 отзывов
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработка нативного приложения Ios / Android
Отличный исполнитель - сделали все точно в срок и очень качественно - ребята стоят тех денег которые берут за свою работу.
Все четко, в срок - и оплата и постановка задачи. Планируем сотрудничать дальше :)
Ответный отзыв
zloixxx
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибки в приложении для Android
Все сделал отлично и в срок. Рекомендую
Станислав - хороший заказчик. Оплата в срок, если хорошо все сделать - можно получить бонус :) быстро нашли общий язык.
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Оказать помощь по доработке iOS приложения
Хорошая работа, отличная команда. Приятное общение. Все что нужно для успешного сотрудничества. Рекомендую!
С Юрием очень приятно работать. Быстрое принятие решений, своевременная оплата, открытость для новых предложений и улучшений. Конструктивное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать аналог iOS-приложения под Android
Иван создал клон нашего iOS приложения под Android с учетом особенностей этой операционной системы. Был постоянно доступен, давал советы, правил мелкие баги. В общем, все отлично прошло.
Алексей - из тех клиентов, с которыми приятно работать. *отлично прописанное ТЗ *максимально конструктивный в общении, все по делу - направленность на результат *всегда на связи для уточнения вопросов *доверяет экспертному мнению исполнителя *по срокам оплаты превосходит ожидания Если кратко: Когда он предлагает работу - даже не задумывайтесь, соглашайтесь.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
5 отзывов
$25/час
от $500
#26
Тестирование ПО
нет отзывов
$15/час
от $100
#259