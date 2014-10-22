Разработка iOS и Android приложений высшего класса.
Mind Studios - Умная разработка мобильных приложений и вебсайтов.
Работаем как под ключ (проекты с нуля), так и почасово (доработка чужих проектов).
Наши услуги:
-разработка мобильных приложения (iOS, Android)
-разработка вебсайтов (бекэнд/фронтэнд)
-UI/UX дизайн любой сложности
-юзабилити анализ/аудит ваших приложения/сайтов и предложения по улучшению ключевых показателей
-SEO оптимизация
«Дело не в идеях. Дело в реализации идей». Скотт Бельски, сооснователь Behance.
Портфолио
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- HealthITJobs278 просмотров
- Time Inspector393 просмотра
- Darwin Logic186 просмотров
Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
9 лет назад
Сделали достаточно быстро, и оперативно исправляли баги. Молодцы
Ответный отзыв
Четкая и ясная постановка задачи. Все необходимое для разработки было предоставлено в срок. С оплатой тоже без проблем. Остались довольны.
$100
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель - сделали все точно в срок и очень качественно - ребята стоят тех денег которые берут за свою работу.
Ответный отзыв
Все четко, в срок - и оплата и постановка задачи. Планируем сотрудничать дальше :)
$100
10 баллов
9 лет назад
Все сделал отлично и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Станислав - хороший заказчик. Оплата в срок, если хорошо все сделать - можно получить бонус :) быстро нашли общий язык.
$100
10 баллов
9 лет назад
Хорошая работа, отличная команда. Приятное общение. Все что нужно для успешного сотрудничества. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Юрием очень приятно работать. Быстрое принятие решений, своевременная оплата, открытость для новых предложений и улучшений. Конструктивное общение. Рекомендую.
$100
10 баллов
9 лет назад
Иван создал клон нашего iOS приложения под Android с учетом особенностей этой операционной системы. Был постоянно доступен, давал советы, правил мелкие баги. В общем, все отлично прошло.
Ответный отзыв
Алексей - из тех клиентов, с которыми приятно работать. *отлично прописанное ТЗ *максимально конструктивный в общении, все по делу - направленность на результат *всегда на связи для уточнения вопросов *доверяет экспертному мнению исполнителя *по срокам оплаты превосходит ожидания Если кратко: Когда он предлагает работу - даже не задумывайтесь, соглашайтесь.
Мобильные приложения
5 отзывов
$25/час
от $500
#26
Тестирование ПО
нет отзывов
$15/час
от $100
#259