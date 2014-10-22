Добрый день! Хочу обновить свое приложение - https://itunes.apple.com/us/app/off-the-dime/id849887104?mt=8 Вставить новую иконку Изменить дизайн приложения Добавить новый функционал Убрать ненужный функционал Дизайн готов и нарезан для ...
Оказать помощь по доработке iOS приложения
Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов.
Нужно встроить:
1) Покупку журналов
2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с итюнса а не с бакенда
3) Вырезать функционал подписки из журнала (но оставить возможность прохождения аппрува, так как apple требует иметь хотябы бесплатную подписку)
4) Пройти аппрув в appstore.
Цена/Сроки/Вопросы в PM
Выбранный исполнитель
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