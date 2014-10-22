Оказать помощь по доработке iOS приложения

Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов.

Нужно встроить:

1) Покупку журналов

2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с итюнса а не с бакенда

3) Вырезать функционал подписки из журнала (но оставить возможность прохождения аппрува, так как apple требует иметь хотябы бесплатную подписку)

4) Пройти аппрув в appstore.

Цена/Сроки/Вопросы в PM