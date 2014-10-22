Оказать помощь по доработке iOS приложения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен6 заявок244 просмотра

Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов.

Нужно встроить:

1) Покупку журналов

2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с итюнса а не с бакенда

3) Вырезать функционал подписки из журнала (но оставить возможность прохождения аппрува, так как apple требует иметь хотябы бесплатную подписку)

4) Пройти аппрув в appstore.

Цена/Сроки/Вопросы в PM

iOS
11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

MindStudios
Иван 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
20 дней
Хорошая работа, отличная команда. Приятное общение. Все что нужно для успешного сотрудничества. Рекомендую!
С Юрием очень приятно работать. Быстрое принятие решений, своевременная оплата, открытость для новых предложений и улучшений. Конструктивное общение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MindStudios
Иван 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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