Разработка мобильного приложения

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Закрыт9 заявок185 просмотров

Нужно разработать мобильное приложение:

Будем использовать карту города, на которой отображаются точки велопроката.

Вот пример http://velobike-spb.ru/LocationsMap.aspx

На точках должно отображаться , также количество свободных мест.

Информация с точек велопроката будет передоваться с модулей gprs.

Должна быть функция оплаты через мобильные устройства.

Android, также в дальнейшем ios.

AndroidiOS
11 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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