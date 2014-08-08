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Разработка мобильного приложения
Нужно разработать мобильное приложение:
Будем использовать карту города, на которой отображаются точки велопроката.
Вот пример http://velobike-spb.ru/LocationsMap.aspx
На точках должно отображаться , также количество свободных мест.
Информация с точек велопроката будет передоваться с модулей gprs.
Должна быть функция оплаты через мобильные устройства.
Android, также в дальнейшем ios.
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