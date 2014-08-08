HTTP/HTTPS Firewall для Android

Необходимо разработать Firewall приложение для Android, позволяющее осуществлять фильтрацию веб-запросов (HTTP/HTTPS*) путем отправки запросов на специализированный сервер. Firewall может быть отключен только супер-юзером, знающим пинкод, выбранным при установке Firewall (что бы дети не могли его выключить). Алгоритм работы:

- Каждый HTTP/S запрос проверяется на сервере

- Со стороны сервера разработчику будет предоставлен API

- При установке приложения, пользователь должен авторизоваться на сервере, т.к. политики фильтрации персональны для каждого пользователя

- В случае ответа от сервера, что данная страница заблокирована – Firewall должен заблокировать GET/POST запрос к серверу и выдать HTTP ответ полученный из API (для реализации переадресации на странцу с информацией о блокировке)

- Приложение должно поддерживать механизм кэширования ответов от сервера

- Интерфейс настройка Firewall должен быть мультиязычным

* HTTPS – механизм фильтрации HTTPS будет обсужден отдельно с выбранным разработчиком