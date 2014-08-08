Нужно разработать мобильное приложение «БАЗОВЫЕ АСАНЫ ЙОГИ” для платформы iOS (только для iPad, для iPhone не надо). Суть приложения – краткий начальный курс йоги c видеороликами базовых асан. Видеоролики ...
Собрать Android apk из готовых исходников
Приветствую. Необходимо собрать Android Apk из готовых исходников при помощи grandle. Предоставлю доступ по TV. Ваши предложения.
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