greek_symbol

Евгений greek_symbol

 
34 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Redya69
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Задача по поиску координат
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$450
2 балла
9 лет назад
Необходимо доделать программу на С++
Начал резво, потом пропал. Потом прислал якобы сделанную работу, на самом деле, практически без изменений. Обещал исправить и все. Собственно, брошенный аккаунт на веблансере говорит сам за себя.
leha_922
Манжак 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
2 балла
9 лет назад
Игра под андроид
Заказал проект на один день, пропал до пн. Появился, сказал что все сделает, и опять пропал. Подставил очень сильно, придется ставить отрицательный отзыв.
ololo84
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Собрать Android apk из готовых исходников
Отличный профессионал, все быстро и качественно сделал
Точная постановка задачи, которая гарантировала быстрое выполнение задания. Рекомендую.
Ответный отзыв
kosik
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Парсинг словарей
Работа выполнена прекрасно. Было приятно работать. С удовольствие обратимся в следующий раз.
Данного человека только рекомендую. Всё отлично.
Ответный отзыв