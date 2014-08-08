greek_symbol

Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$450
2 балла
9 лет назад
Начал резво, потом пропал. Потом прислал якобы сделанную работу, на самом деле, практически без изменений. Обещал исправить и все. Собственно, брошенный аккаунт на веблансере говорит сам за себя.
$50
2 балла
9 лет назад
Заказал проект на один день, пропал до пн. Появился, сказал что все сделает, и опять пропал. Подставил очень сильно, придется ставить отрицательный отзыв.
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный профессионал, все быстро и качественно сделал
Ответный отзыв
Точная постановка задачи, которая гарантировала быстрое выполнение задания. Рекомендую.
$100
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена прекрасно. Было приятно работать. С удовольствие обратимся в следующий раз.
Ответный отзыв
Данного человека только рекомендую. Всё отлично.