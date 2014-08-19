Игра под андроид

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка80 просмотров

Разработать игру для андройд на unity3d

Android
11 лет назад
leha_922
Манжак 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

greek_symbol
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Заказал проект на один день, пропал до пн. Появился, сказал что все сделает, и опять пропал. Подставил очень сильно, придется ставить отрицательный отзыв.

Заявки фрилансеров

greek_symbol
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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