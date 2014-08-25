Нужен клон игры: "Swing Copters" Unity3d

Срочно, игра-аналог Swing Copters, написать на Unity3d для android!

Можно с другой графикой, самое главное геймплей, управление (персонаж летит верх) и при нажатии в бока уходит!!!

И нужна система рейтингакак в игре в google play, там плагин есть вроде отдельный.

Срок 1-2 дня!

Жду цены и предложения!!