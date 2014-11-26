Программист-разработчик игр C++ (Playrix)

Наша компания заинтересована в сотрудничестве с профессионалами, и проживание в другом городе не является преградой. Благодаря современным технологиям мы успешно работаем с большим числом людей удаленно. Мы знаем, как сделать это сотрудничество удобным и взаимовыгодным.

Мы ищем талантливого программиста для работы над мобильными играми, в которые играют миллионы человек. Если вы стремитесь сделать свою работу максимально качественно, хотите работать с другими профессионалами и готовы получать новые знания, то вы можете быть как раз тем человеком, которого мы ищем!

Задачи:

- Разработка игровой механики и логики

- Программирование пользовательских интерфейсов

- Программирование визуальных 2D и 3D эффектов

- Разработка вспомогательных инструментов (редакторов уровней, карт, эффектов, различных утилит и т.п.)

- Разработка оригинальных игр для мобильных устройств на базе iOS (iPhone/iPad), Android

- Портирование существующих игр на платформу iOS, Android

Требования к кандидату:

- Уверенное владение С++ и ООП, математическая подготовка

- Приветствуется опыт работы с компьютерной графикой

- Приветствуется знание PHP и MySQL

- Желание работать в игровой индустрии

Условия работы:

- Возможность работать в офисах в Вологде/Киеве, а также удаленно из любой точки мира с удобным для вас графиком

- Полная или частичная занятость, официальное заключение договора, отпуск, больничные, гарантированный оклад и бонусы

- Помощь с организацией рабочего места: приобретение необходимого оборудования, оплата быстрого интернета

Удаленные сотрудники являются полноценной частью нашей команды, и мы относимся к ним точно так же, как и к сотрудникам в наших офисах.

Мы просматриваем все отклики без исключения. Если Ваш опыт и навыки в данный момент соответствуют нашим требованиям, мы свяжемся с Вами по указанным контактам в течение 14 дней.

В нашей компании действует рекомендательная программа: мы гарантируем бонус 20.000 руб в случае, если рекомендованный вами человек пройдет испытательный период (и этот кандидат не был нам известен до этого).

Мы ждем ваши резюме/портфолио и всегда открыты к диалогу!