Нужен программист Java, который сможет написать специальный плагин для игры Minecraft. Все подробности в личном разговоре.
Программист-разработчик игр C++ (Playrix)
Наша компания заинтересована в сотрудничестве с профессионалами, и проживание в другом городе не является преградой. Благодаря современным технологиям мы успешно работаем с большим числом людей удаленно. Мы знаем, как сделать это сотрудничество удобным и взаимовыгодным.
Мы ищем талантливого программиста для работы над мобильными играми, в которые играют миллионы человек. Если вы стремитесь сделать свою работу максимально качественно, хотите работать с другими профессионалами и готовы получать новые знания, то вы можете быть как раз тем человеком, которого мы ищем!
Задачи:
- Разработка игровой механики и логики
- Программирование пользовательских интерфейсов
- Программирование визуальных 2D и 3D эффектов
- Разработка вспомогательных инструментов (редакторов уровней, карт, эффектов, различных утилит и т.п.)
- Разработка оригинальных игр для мобильных устройств на базе iOS (iPhone/iPad), Android
- Портирование существующих игр на платформу iOS, Android
Требования к кандидату:
- Уверенное владение С++ и ООП, математическая подготовка
- Приветствуется опыт работы с компьютерной графикой
- Приветствуется знание PHP и MySQL
- Желание работать в игровой индустрии
Условия работы:
- Возможность работать в офисах в Вологде/Киеве, а также удаленно из любой точки мира с удобным для вас графиком
- Полная или частичная занятость, официальное заключение договора, отпуск, больничные, гарантированный оклад и бонусы
- Помощь с организацией рабочего места: приобретение необходимого оборудования, оплата быстрого интернета
Удаленные сотрудники являются полноценной частью нашей команды, и мы относимся к ним точно так же, как и к сотрудникам в наших офисах.
Мы просматриваем все отклики без исключения. Если Ваш опыт и навыки в данный момент соответствуют нашим требованиям, мы свяжемся с Вами по указанным контактам в течение 14 дней.
В нашей компании действует рекомендательная программа: мы гарантируем бонус 20.000 руб в случае, если рекомендованный вами человек пройдет испытательный период (и этот кандидат не был нам известен до этого).
Мы ждем ваши резюме/портфолио и всегда открыты к диалогу!
Заявки фрилансеров
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